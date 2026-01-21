Un ponte tra medicina, tecnologia, parkinson: appuntamento domani al Politecnico

Giovedì alle 11 all'Aula Magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di Torino un dialogo aperto tra ricerca scientifica, pratica clinica e bisogni reali, con l’obiettivo di dare voce alle sfide affrontate quotidianamente dalle persone con malattia di Parkinson e di approfondire i più recenti progressi tecnologici orientati al miglioramento della qualità della vita.

Il Politecnico di Torino e Biennale Tecnologia, in collaborazione con l’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte Onlus e con il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET e il Dipartimento di Automatica e Informatica-DAUIN, organizzano l’incontro Un ponte tra medicina, tecnologia e Parkinson: innovazione al servizio della qualità della vita per riflettere sul ruolo dell’innovazione come collegamento concreto tra conoscenza scientifica ed esperienza dei pazienti, in un contesto di ascolto, confronto e condivisione.

A condurre l’evento saranno Luca Graziani, Project Manager Aspetti Artistici Eventi e Manifestazioni Culturali, e Massimiliano Rapetti, Esperto di dominio Organizzazione Eventi Formativi dell’ateneo torinese. Inoltre, ad arricchire gli incontri sarà l’intermezzo musicale a cura di Pierfrancesco Maria Settimi, studente del Dipartimento Energia "Galileo Ferraris"-DENERG.



L’incontro prenderà avvio con i saluti istituzionali del Prorettore Elena Maria Baralis, del professore Guido Saracco, curatore di Prometeo Tech Cultures e del festival Biennale Tecnologia, della professoressa Carla Chiasserini, Vice Direttrice del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET, e del professore Marco Gazzoni, componente del Centro Interdipartimentale PolitoBIOMed Lab - Biomedical Engineering Lab del Politecnico di Torino, per poi proseguire con l’intervento di Leonardo Lopiano, docente di Neurologia all’Università di Torino, che offrirà un approfondimento sugli aspetti clinici della malattia di Parkinson, introducendo il pubblico alla comprensione delle sue caratteristiche e delle principali sfide assistenziali.

A seguire, Gabriella Olmo, docente del Dipartimento di Automatica e Informatica-DAUIN, e Marco Ghislieri, ricercatore presso il Centro Interdipartimentale PolitoBIOMed Lab dell’Ateneo, illustreranno come le nuove tecnologie e i sistemi di intelligenza artificiale stiano contribuendo allo sviluppo di strumenti innovativi per il supporto alla diagnosi, al monitoraggio e alla riabilitazione delle persone con malattia di Parkinson, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Il programma proseguirà con l’intervento a cura di Claudia Ferraris, ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che presenterà le più recenti scoperte sull’utilizzo del gioco e del movimento come strumenti riabilitativi, evidenziando il ruolo dell’attività motoria assistita dalla tecnologia nel favorire l’autonomia e il benessere dei pazienti.

A conclusione dell’incontro, spazio alla dimensione umana e personale della malattia, con la testimonianza di Irene Sartirana, che condividerà la sua storia fatta di forza e di coraggio.



Programma



ore 11.00 | Saluti istituzionali

Elena Maria Baralis , Prorettore del Politecnico di Torino

Guido Saracco , curatore di Prometeo Tech Cultures e del festival Biennale Tecnologia

Carla Chiasserini , Vice Direttrice del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni-DET del Politecnico di Torino

Marco Gazzoni, componente del Centro Interdipartimentale PolitoBIOMed Lab - Biomedical Engineering Lab del Politecnico di Torino

ore 11.10 | Testimonianze e voce dell’Associazione Parkinson Piemonte (AAPP)

Giorgio Formica , Vice Presidente dell’Associazione Parkinson Piemonte



ore 11.20 | Malattia di Parkinson: clinica e intelligenza artificiale

Leonardo Lopiano , docente di Neurologia presso l’Università di Torino, Direttore Clinica Neurologica 2, Responsabile Centro Parkinson, Ospedale Molinette, Torino

ore 11.35 | Tecnologia e Intelligenza artificiale: strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti con malattia di Parkinson

Gabriella Olmo , medico chirurgo, docente presso il Dipartimento di Automatica e Informatica-DAUIN del Politecnico di Torino

Marco Ghislieri, ricercatore presso il Centro Interdipartimentale PolitoBIOMed Lab - Biomedical Engineering Lab del Politecnico di Torino

ore 11.55 | Allenarsi giocando: l’Exergaming e la visione artificiale nel Parkinson

Claudia Ferraris , ricercatrice presso il CNR, Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT)

ore 12.05 | Testimonianza: Storia di un percorso: difficoltà e speranze

Irene Sartirana , igienista dentale

ore 12.20 | Conclusioni



Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito del Politecnico di Torino a questo link.