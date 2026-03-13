 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 13 marzo 2026, 10:14

Torre Pellice, in estate la tinteggiatura delle aule allagate della primaria

Il Comune stanzia 53 mila euro dopo il guasto all’impianto di riscaldamento: Acea copre gran parte della riparazione

La primaria di Torre Pellice

La primaria di Torre Pellice

Verranno tinteggiate in estate le aule della scuola elementare di Torre Pellice danneggiate dall’allagamento di gennaio. Durante il Consiglio comunale di lunedì 9 marzo sono state messe in bilancio le risorse per svolgere i lavori.

“Gran parte dei lavori di riparazione del guasto all’impianto di riscaldamento viene pagata da Acea ma a noi resta da coprire una piccola parte. Inoltre è necessario che i muri nei punti più danneggiati vengano scrostati per procedere poi con la tinteggiatura”, spiega Maurizia Allisio, sindaca di Torre Pellice. In tutto il Comune ha stanziato 53.000 euro.

I lavori verranno eseguiti d’estate: “Attendiamo infatti che tutti i muri siano ben asciutti per valutare tutti i punti in cui intervenire” aggiunge Allisio. L’obiettivo è risistemare completamente almeno le due aule più danneggiate.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium