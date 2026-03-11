“Il Piccolo Vigile Urbano”: il progetto della CPD prosegue la sua azione per difendere i parcheggi riservati alle persone con disabilità

Continua e si rafforza il percorso dell’iniziativa “Il Piccolo Vigile Urbano”, nata su impulso della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà con l’obiettivo di contrastare il mancato rispetto delle regole relative ai parcheggi riservati alle persone con disabilità. Dopo il primo appuntamento, svoltosi lo scorso 9 febbraio all’Istituto Baricco, il progetto ha iniziato a diffondersi, coinvolgendo sempre più studenti, famiglie e comunità educanti.

Grazie all’attenzione suscitata tra media e istituzioni, l’iniziativa si è spostata in un’altra scuola torinese.

Infatti, questa mattina dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ha fatto tappa alla scuola Fattori di via Onorato Castellino 10, portando con sé un messaggio chiaro di rispetto e responsabilità civica, rivolto non solo alla città di Torino, ma a tutte le città italiane.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati proprio gli alunni della scuola primaria, in particolare Carlo e Greta di 9 anni, che sono scesi in strada davanti alla scuola per presidiare simbolicamente i parcheggi riservati e richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole e dei diritti delle persone con disabilità.

Con cappello, paletta e fischietto, i piccoli “vigili urbani” hanno difeso questi spazi, lanciando un segnale forte a tutta la collettività. Al loro fianco si è schierato anche il Cipidillo, la celebre mascotte della CPD che ha coadiuvato i baby vigilantes nelle operazioni di sorveglianza, portando il suo messaggio di inclusione e di stimolo per le coscienze, diffuso anche sul canale IG dedicato @cipidilloo.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare cittadini e cittadine contro il diffuso malcostume di occupare i posti auto riservati alle persone con disabilità da parte di chi non ne ha diritto, promuovendo una cultura del rispetto che parta proprio dalle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata accompagnata da un momento successivo di laboratorio e confronto in classe, durante i quali gli operatori della CPD hanno guidato gli studenti in una riflessione sui temi dell’inclusione, dell’educazione civica e dell’attenzione ai diritti di tutti.

“Il Piccolo Vigile Urbano” continuerà nei prossimi mesi a fare tappa in altre scuole torinesi, diventando itinerante a tutti gli effetti e coinvolgendo sempre più bambini e famiglie in un percorso di sensibilizzazione che parte dai più piccoli per costruire una città più accessibile e rispettosa di tutte le differenze.