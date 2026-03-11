 / Attualità

Rottura di un tubo del gas, problema sistemato: domani lezioni regolari al Grassi di Torino

La ditta incaricata e i tecnici di Città metropolitana sono prontamente intervenuti per riportare la situazione sotto controllo

L'Istituto Tecnico Carlo Grassi di via Paolo Veronese

Questa mattina, mercoledì 11 marzo, durante lavori di scavo nei pressi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Carlo Grassi” di via Paolo Veronese, è stato intercettato un tubo del gas che fornisce l’impianto del custode. La Dirigente Scolastica Patrizia Chiesa Abbiati ha prontamente attivato le procedure di sicurezza, e la ditta incaricata è intervenuta immediatamente per ricercare e riparare la perdita. Per precauzione, la scuola ha valutato di avvisare i Vigili del Fuoco.

I tecnici della Città metropolitana di Torino, insieme al personale della ditta, hanno già completato le verifiche sugli impianti e sulla sicurezza dell’edificio. Grazie alla tempestività degli interventi, la situazione è stata riportata sotto controllo. 

Domani gli studenti potranno tornare regolarmente a scuola. Le lezioni riprenderanno quindi in totale sicurezza. “L’intervento dei tecnici è stato rapido ed efficace. Domani gli studenti potranno tornare regolarmente in aula”, ha dichiarato la consigliera della Città metropolitana di Torino con delega all’istruzione, Caterina Greco.

