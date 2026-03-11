Rottura di un tubo del gas, problema sistemato: domani lezioni regolari al Grassi di Torino

Questa mattina, mercoledì 11 marzo, durante lavori di scavo nei pressi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Carlo Grassi” di via Paolo Veronese, è stato intercettato un tubo del gas che fornisce l’impianto del custode. La Dirigente Scolastica Patrizia Chiesa Abbiati ha prontamente attivato le procedure di sicurezza, e la ditta incaricata è intervenuta immediatamente per ricercare e riparare la perdita. Per precauzione, la scuola ha valutato di avvisare i Vigili del Fuoco.

I tecnici della Città metropolitana di Torino, insieme al personale della ditta, hanno già completato le verifiche sugli impianti e sulla sicurezza dell’edificio. Grazie alla tempestività degli interventi, la situazione è stata riportata sotto controllo.

Domani gli studenti potranno tornare regolarmente a scuola. Le lezioni riprenderanno quindi in totale sicurezza. “L’intervento dei tecnici è stato rapido ed efficace. Domani gli studenti potranno tornare regolarmente in aula”, ha dichiarato la consigliera della Città metropolitana di Torino con delega all’istruzione, Caterina Greco.