‘Sospesi’ sulla carta, i bus mercatali tra Bobbio e Torre Pellice continuano a viaggiare

I bus della linea mercatale che collega solo il venerdì Bobbio Pellice a Torre Pellice, sulla carta erano stati sospesi ma continuavano a circolare lo stesso. La segnalazione è arrivata dai lettori di Piazza Pinerolese: le corse che partono da Bobbio Pellice alle 9,30 e alle 11,15, e di conseguenza quelle che ripartono da Torre Pellice alle 10,50 e 12, sono ancora in funzione.

Interpellata a proposito, Arriva infatti comunica che non sono state soppresse, come da decisione comunicata dall’Agenzia per la mobilità a novembre dello scorso anno, e nemmeno sospese temporaneamente così come stabilito a seguito della trattativa con Agenzia e i Comuni interessati dalla tratta.

L’annunciata sospensione delle corse aveva mobilitato anche gli insegnanti che avevano bisogno di quel servizio per le attività che coinvolgevano più plessi dell’Istituto comprensivo Rodari. L’Agenzia per la mobilità aveva chiesto quindi ad Arriva di introdurre nuovamente le corse delle 9,30 (da Bobbio Pellice) e delle 12 (da Torre Pellice) per gli studenti esclusivamente nei giorni comunicati dalla scuola. L’eccezione era stata accordata ma concretamente i bus non avevano mai smesso di offrire il servizio.