In piazza Baldissera torna il tram 10, da oggi via alla posa dei binari: come cambia la viabilità

Nuovo step nel progetto di riqualificazione di piazza Baldissera, che dice addio alla rotonda per diventare un incrocio con semafori. Da questa mattina prendono il via i lavori per la posa dei binari della linea 10, che tornerà a collegare via tram il tracciato completo da corso Settembrini a via Massari.

Per consentire gli scavi e la posa delle traversine, da oggi fino al 31 marzo cambia la viabilità della zona.

Le principali modifiche alla viabilità

Le variazioni interessano principalmente l'asse di via Stradella e le connessioni con via Chiesa della Salute e Corso Venezia:

Chiusure e Divieti

Via Enrico Giachino



Divieto di transito veicolare e pedonale sulla carreggiata e sul marciapiede est, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e il controviale ovest di corso Venezia (direzione Via Chiesa della Salute).

Via Chiesa della Salute angolo via Stradella



- Chiusura al traffico nel tratto tra via Stradella n. 26 (lato nord) e via Chiesa della Salute n. 4/A (lato est).

- Istituzione del divieto di sosta e fermata in via Chiesa della Salute (lato est) tra il civico 6 e via del Ridotto.

Percorsi ciclo-pedonali

Viene istituito un percorso promiscuo ciclopedonale sull’attuale ciclabile ovest di corso Venezia e via Stradella (tratto piazza Baldissera – controviale ovest di corso Venezia).

Sensi unici alternati

Per garantire l'accesso alle aree limitrofe, viene istituito il senso unico alternato a vista nei seguenti tratti:

- Controviale ovest di corso Venezia: tra via del Ridotto e via Stradella (precedenza ai veicoli diretti verso nord).

- Via Stradella: tra il civico 26 e il controviale ovest di Corso Venezia (precedenza ai veicoli diretti verso est).

- Via Chiesa della Salute: tra il civico 4 e via del Ridotto (precedenza ai veicoli diretti verso nord).

E oltre alle macchine, da domani cambiano percorso anche le linee bus 10N, 11, 52, 67 Festiva, 77, 91 e N10 Gialla. L'invito della Città agli automobilisti è di usare percorsi alternativi e non passare attraverso la piazza.