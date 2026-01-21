 / Viabilità e trasporti

In piazza Baldissera torna il tram 10, da oggi via alla posa dei binari: come cambia la viabilità

Deviate anche le linee bus 10N, 11, 52, 67 Festiva, 77, 91 e N10 Gialla

Una immagine di piazza Baldissera

Nuovo step nel progetto di riqualificazione di piazza Baldissera, che dice addio alla rotonda per diventare un incrocio con semafori. Da questa mattina prendono il via i lavori per la posa dei binari della linea 10, che tornerà a collegare via tram il tracciato completo da corso Settembrini a via Massari.

Per consentire gli scavi e la posa delle traversine, da oggi fino al 31 marzo cambia la viabilità della zona. 

Le principali modifiche alla viabilità

Le variazioni interessano principalmente l'asse di via Stradella e le connessioni con via Chiesa della Salute e Corso Venezia:

Chiusure e Divieti

Via Enrico Giachino

Divieto di transito veicolare e pedonale sulla carreggiata e sul marciapiede est, nel tratto compreso tra piazza Baldissera e il controviale ovest di corso Venezia (direzione Via Chiesa della Salute).

Via Chiesa della Salute angolo via Stradella

-       Chiusura al traffico nel tratto tra via Stradella n. 26 (lato nord) e via Chiesa della Salute n. 4/A (lato est).
-       Istituzione del divieto di sosta e fermata in via Chiesa della Salute (lato est) tra il civico 6 e via del Ridotto.

Percorsi ciclo-pedonali

Viene istituito un percorso promiscuo ciclopedonale sull’attuale ciclabile ovest di corso Venezia e via Stradella (tratto piazza Baldissera – controviale ovest di corso Venezia).

Sensi unici alternati

Per garantire l'accesso alle aree limitrofe, viene istituito il senso unico alternato a vista nei seguenti tratti:

-       Controviale ovest di corso Venezia: tra via del Ridotto e via Stradella (precedenza ai veicoli diretti verso nord).
-       Via Stradella: tra il civico 26 e il controviale ovest di Corso Venezia (precedenza ai veicoli diretti verso est).
-       Via Chiesa della Salute: tra il civico 4 e via del Ridotto (precedenza ai veicoli diretti verso nord).

E oltre alle macchine, da domani cambiano percorso anche le linee bus 10N, 11, 52, 67 Festiva, 77, 91 e N10 Gialla. L'invito della Città agli automobilisti è di usare percorsi alternativi e non passare attraverso la piazza. 

Cinzia Gatti

