Collegno, oltre 11.600 metri da asfaltature, 130 buche riparate e oltre 60 vie ripristinate

Negli ultimi sei mesi l’Ufficio Strade e Infrastrutture del Comune di Collegno ha portato avanti un’importante e articolata attività di manutenzione straordinaria della viabilità, finalizzata al miglioramento della sicurezza, del decoro urbano e della qualità complessiva della rete stradale. Un impegno che ha interessato oltre 11.600 metri lineari di asfaltatura, oltre 60 vie cittadine, nuove infrastrutture e 130 colmature di buche, oltre alla gestione dei cantieri esterni presenti in città.

Anche in questi giorni di pioggia resta alta l’attenzione del Comune di Collegno sul monitoraggio delle buche e delle criticità che le precipitazioni possono generare sulla rete viaria del territorio. Un controllo costante che si affianca alla programmazione degli interventi più strutturali, per garantire sicurezza e qualità della circolazione in tutti i quartieri.

“Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo un piano di manutenzione straordinaria che non si limita a rispondere alle emergenze, ma si fonda su una visione strutturata e pluriennale della gestione della viabilità cittadina. L’obiettivo è duplice: da un lato intervenire sulle criticità storiche, dall’altro programmare opere che garantiscano una maggiore resilienza delle infrastrutture stradali rispetto ai fenomeni atmosferici sempre più intensi e frequenti, diminuendo le necessità della manutenzione ordinaria” spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

“La manutenzione della rete viaria è un processo tecnico complesso che richiede una pianificazione accurata, un monitoraggio continuo e la capacità di intervenire con tempestività quando emergono situazioni critiche. In questi sei mesi abbiamo operato su più livelli: interventi puntuali di ripristino, riasfaltature complete, risanamenti strutturali dei tratti ammalorati, messa in sicurezza delle infrastrutture e coordinamento dei cantieri degli enti terzi, che rappresentano una parte significativa delle lavorazioni presenti sul territorio. Ogni intervento è stato programmato sulla base di criteri tecnici precisi: analisi dello stato di degrado, valutazione del traffico veicolare, priorità legate alla sicurezza, presenza di sottoservizi e compatibilità con i cantieri programmati da altri gestori. Questo approccio integrato ci consente di ridurre le interferenze, ottimizzare i tempi e garantire una maggiore durabilità degli interventi” aggiunge l’Assessora ai Lavori Pubblici Ida Chiauzzi.

Come è noto, il periodo migliore per le asfaltature è quello compreso tra la primavera e l’autunno, indicativamente da marzo a novembre, quando le temperature e le condizioni climatiche permettono una corretta lavorazione, stesura e compattazione del bitume, evitando che pioggia e umidità compromettano l’efficienza e la durabilità del manto stradale. È in questo arco temporale che si concentrerà il nuovo pacchetto di interventi programmati dall’Amministrazione comunale.

A partire da marzo sono previsti ulteriori interventi per circa 2.500 metri lineari di nuove asfaltature, che interesseranno alcune delle principali arterie e nodi di Collegno, tra cui la rotatoria di via Antica di Rivoli, via Terracini, il controviale sud di corso Francia, via La Pira, via Allegri, via Sebusto, il cavalcavia di via Alpignano, via Crimea, via Fabbrichetta, via Rosa Luxemburg.

Si aggiungono inoltre i ripristini puntuali su vari tratti di strada a seguito di manomissioni da parte di enti terzi: oltre 30 vie distribuite in diversi quartieri, tra cui via Almese, via Avigliana, via Claviere, via dei Mille, via Leopardi, via Moncenisio, via Di Vittorio, via Tasso, via Vittorio Veneto, via Pintor.

Questi interventi si inseriscono nel quadro del nuovo progetto di asfaltature e segnaletica, del valore complessivo di 840.000 euro, che interesserà oltre 15 arterie strategiche della città e che ha già visto la conclusione dei lavori in: via Spagna (compresa la nuova segnaletica)

via Verdi, via Trieste.

Tra i tratti integralmente asfaltati ci sono ad esempio: via Cefalonia, via Nazario Sauro, via Torino Druento, via Torino Pianezza, via Don Milani. Sono stati inoltre risanati diversi tratti ammalorati, come via Don Milani, via Salbertrand, via Sestriere, il sottovia di corso Fratelli Cervi. Un lavoro che ha riguardato non solo le grandi arterie di circolazione a Collegno ma anche strade più piccole, da via Tampellini a via Colombo, da via De Amicis a via Piave, da via Vandalino a via San Francesco d’Assisi. Ci sono state anche opere infrastrutturali strategiche già terminate, come la nuova rotatoria tra via Sassi e via Cervi e l’asfaltatura del cavalcaferrovia di corso Francia, la messa in sicurezza della passerella pedonale di via Roma e la manutenzione straordinaria completa del ponte Sebusto. Un programma di interventi che si affianca alla gestione di centinaia di cantieri aperti da enti terzi (utility, gestori di servizi, ecc) coordinati per ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione.

“Siamo consapevoli che la manutenzione stradale non è mai un’attività conclusa, ma un ciclo continuo che richiede risorse, competenze e capacità di adattamento. Per questo stiamo investendo in una programmazione sempre più orientata alla prevenzione, sfruttando il periodo primaverile ed estivo – tecnicamente il più idoneo per le asfaltature – per concentrare gli interventi più strutturali. L’obiettivo è rendere la nostra città più sicura, più accessibile e più ordinata, migliorando la qualità della mobilità e riducendo progressivamente le criticità che si manifestano soprattutto nei mesi più piovosi. Desidero ringraziare gli uffici che seguono capillarmente le esigenze del territorio” continua Chiauzzi.

“Il lavoro svolto dall’Ufficio Strade e Infrastrutture ha permesso di ottimizzare le risorse disponibili, coordinare in modo efficace i cantieri degli enti terzi. Le riasfaltature, i risanamenti e le opere infrastrutturali realizzate rappresentano un investimento concreto sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini, perché una rete viaria efficiente non è solo un elemento di decoro urbano, ma un fattore determinante per la mobilità quotidiana, per il trasporto pubblico, per l’accessibilità dei servizi e per la competitività del territorio – conclude il Sindaco Cavallone -. Grazie ai cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante i cantieri e per le segnalazioni puntuali inviate attraverso i canali istituzionali: il loro contributo è essenziale per mantenere un monitoraggio capillare e tempestivo. Ogni intervento realizzato è un tassello di un percorso più ampio, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori opere mirate e con una programmazione sempre più orientata alla prevenzione e alla sostenibilità. La sicurezza stradale e la manutenzione degli assi viari è una priorità di questa nuova Amministrazione: stiamo cercando di fare più interventi possibili nel più breve tempo possibile”.