La provinciale 23 del Sestriere chiusa dalle 10 alle 12 del 21 gennaio

Per consentire un intervento di manutenzione dell’apparecchiatura autovelox programmato dalla Città di Pinerolo al km 32+600 della Strada Provinciale 23 del Colle del Sestriere, è stato istituito per mercoledì 21 gennaio dalle 10 alle 12 il divieto di transito e sosta nel tratto della SP 23 compreso tra l'uscita autostradale per Riva di Pinerolo e lo svincolo di ingresso a Pinerolo con l'intersezione alla Statale 589 , ovvero tra il Km 31+700 e il Km 35+100 .

Il traffico verrà deviato su di un percorso alternativo su strade provinciali limitrofe e sulla viabilità comunale. La società concessionaria dell’autostrada Torino-Pinerolo ha a sua volta previsto la chiusura del tratto terminale dell’autostrada A55, con deviazione del traffico sull’uscita autostradale di Riva di Pinerolo .