Elevator 2026, ecco la carica delle nuove 13 aziende inserite nel programma di crescita di Endeavor

Cinque anni e 47 società, che nel 2024 hanno fatturato complessivamente 214 milioni di euro e raccolto 460 milioni di euro di capitali, con all’attivo più di 1.700 dipendenti nel 2025.

Sono questi i numeri che raccontano l’impatto di Elevator, il programma di crescita di Endeavor Italy, sviluppato con il supporto della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, ente impact oriented di Fondazione Crt, in collaborazione con le Ogr Torino.

Dal 2020, Elevator accompagna le scaleup più promettenti dell’ecosistema italiano in un percorso mirato a consolidare strategie di crescita, raccogliere capitali e rafforzare la leadership dei founder.

Il programma si è affermato come una delle principali piattaforme italiane dedicate a startup in fase di scaleup, contribuendo a formare una nuova generazione di imprese capaci di competere a livello globale. In cinque edizioni le aziende partecipanti sono cresciute mediamente del 101% nell’anno del programma e tra queste ci sono casi di successo ben noti, come Unobravo, xFarm Technologies, Caracol, Smartness, WSense, Cosmico, Fitprime e Aiko.

Le 13 aziende dell’edizione 2026

AllSides, FlyingBasket, Hercle, Lexroom, Lupa, Nebuly, Pack, Pillar, Sibill, Spoki, Subbyx, Tundr, Wibo. Sono queste le 13 aziende selezionate per l’edizione 2026 di Elevator.

La selezione 2026 di Elevator riflette la crescente diversità geografica e settoriale dell’innovazione italiana. Le scaleup selezionate operano in ambiti che spaziano dall’intelligenza artificiale applicata al fintech, dal legal tech alle piattaforme SaaS verticali, fino a soluzioni per la logistica avanzata, l’industry, il welfare e i servizi digitali per imprese e professionisti. Un insieme eterogeneo di modelli di business e competenze che restituisce una fotografia delle traiettorie di crescita oggi più rilevanti.

Il programma

Le aziende verranno seguite per sei mesi dal team, dai mentor e dai partner di Endeavor, l’organizzazione non-profit presente in oltre 40 mercati che riunisce più di 2.900 tra i migliori imprenditori su scala globale, di cui oltre 60 Unicorni.

In Italia, Endeavor lavora con aziende come Bending Spoons, Satispay, Unobravo e D-Orbit.

Il programma include:

Confronto personalizzato tra imprenditori e mentor della rete Endeavor

4 workshop altamente specializzanti tenuti dai partner e tavole rotonde con esperti e imprenditori Endeavor di cui:

2 workshop con Executive coach selezionati da Endeavor Italia;

1 Investor Day con investitori internazionali;

1 workshop dedicato allo sviluppo della leadership degli imprenditori del gruppo, con possibilità di richiedere uno slot di consulenza gratuita con i partner;

Momenti di networking tra i partecipanti e i membri della community di Endeavor.

I partner di quest’anno sono K&L Gates, EY, Growth Capital, WExecutive, Collitude, Banca Sella e Visum Labs, che metteranno a disposizione delle aziende servizi ed expertise in sessioni dedicate.

Un percorso per accelerare la crescita

L’obiettivo di Elevator è fornire alle aziende gli strumenti per consolidare la posizione acquisita e accelerare la crescita. Gli imprenditori avranno l’opportunità di confrontarsi su alcuni dei punti di maggior importanza nella fase di sviluppo delle loro aziende, lavorando sul pensiero critico, sulla raccolta fondi e sulle dinamiche di team e leadership.

Il programma inoltre approfondisce tematiche come cultura aziendale e capacità di visione, con l’obiettivo di formare founder capaci di guidare aziende complesse in mercati globali.

“Elevator incarna la nostra mission: promuovere l’innovazione per trasformarla in crescita concreta generando impatto sociale - dichiara Massimo Bottin, segretario generale della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT -. La nostra Fondazione, con il programma Elevator, mette in campo rete e competenze per aiutare i founder a scalare le loro imprese, costruire organizzazioni solide, generare risultati sostenibili e misurabili nel tempo, per l’ecosistema e il territorio”.

“L’ecosistema dell’innovazione italiana sta accelerando - dice Marco Rampazzo, managing director di Endeavor - e lo vediamo con chiarezza in Elevator: negli ultimi cinque anni abbiamo selezionato aziende sempre più solide, con trazione di mercato reale e l’ambizione di scalare anche a livello internazionale. Sta emergendo una nuova generazione di talenti che costruisce imprese con fondamentali robusti e una visione globale. Elevator nasce per intercettare questo passaggio cruciale e accompagnare aziende che hanno superato la fase iniziale e sono pronte ad accelerare, per esprimere rapidamente tutto il loro potenziale”.