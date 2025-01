La Casa del Quartiere Barrito cambia volto: al via i lavori di ristrutturazione

Si tratta di lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale che tra sei mesi restituiranno un luogo di aggregazione al quartiere. Più confortevole e dinamico. Nell'attesa è stata posta particolare attenzione al servizio dei "Bagni Pubblici", una delle realtà ancora esistenti sul territorio cittadino che il centro civico ha voluto salvaguardare a tutti i costi. " Nonostante il cantiere in atto, assieme ai gestori dell'impianto - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -, abbiamo voluto dare continuità al servizio "Bagni Pubblici", uno dei pochi rimasti attivi in città, traslando temporaneamente i servizi docce presso il CH4 Sporting di via Trofarello 7 ". L'inaugurazione del nuovo Barrito è prevista per la fine dell'estate.

Servizio docce

Il servizio, nella sede provvisoria di via Trofarello 7, osserverà i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13. Indicativamente i Bagni Pubblici torneranno presso la sede di via Cherasco 10 al termine dei lavori, prevista per fine settembre 2025. "Pur avendo l’immobile in ristrutturazione abbiamo trovato il modo per rendere le docce ancora fruibili" così Miano che ricorda come sul territorio sia presente un'altra casa del quartiere, quella di San Salvario. "Due luoghi presenti e attivi, che aiuteranno l’ente di prossimità nel gestire anche situazioni più delicate".