Attualità | 22 gennaio 2026, 14:50

Traforo Ferroviario del Frejus, sottoscritto il Piano di Soccorso Binazionale

La firma per parte italiana da parte del prefetto di Torino Donato Cafagna

Foto d'archivio

E’ stato sottoscritto lo scorso 16 gennaio, congiuntamente dal Prefetto di Torino e dal Prefetto della Savoia, il Piano di Soccorso Binazionale (PSB) del Traforo Ferroviario del Frejus – Linea Storica.

Il piano consente di realizzare un più efficace coordinamento dei soccorsi tra l’Italia e la Francia con l’obiettivo di contenere le eventuali conseguenze derivanti da una situazione di emergenza e di disciplinare l’impiego dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di soccorso, nell’ottica della proficua collaborazione con le Autorità transalpine.

