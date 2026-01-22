Traforo Ferroviario del Frejus, sottoscritto il Piano di Soccorso Binazionale

E’ stato sottoscritto lo scorso 16 gennaio, congiuntamente dal Prefetto di Torino e dal Prefetto della Savoia, il Piano di Soccorso Binazionale (PSB) del Traforo Ferroviario del Frejus – Linea Storica.

Il piano consente di realizzare un più efficace coordinamento dei soccorsi tra l’Italia e la Francia con l’obiettivo di contenere le eventuali conseguenze derivanti da una situazione di emergenza e di disciplinare l’impiego dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di soccorso, nell’ottica della proficua collaborazione con le Autorità transalpine.