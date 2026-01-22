Dopo l'estate al via i lavori per il nuovo canile sanitario di Torino

Passi in avanti per il nuovo canile sanitario di strada Cuorgnè 139. Gli uffici dell'assessorato alla Cura degli Animali stanno completando il progetto dell'opera, che dovrà poi essere approvato dalla Giunta. L'obiettivo, come chiarito oggi dall'assessore Francesco Tresso, è "chiudere entro l'estate le procedure di gara, per poi dare il via ai lavori all'inizio dell'autunno".

Il nuovo canile sanitario andrà a sostituire quello vecchio di via Germagnano 11, non più adeguato strutturalmente e demolito negli scorsi mesi. La conclusione del cantiere è prevista entro la fine del 2027.

Come funziona

Si tratta di una delle strutture di prima accoglienza, in cui saranno tenuti i cani immediatamente dopo la cattura e il ritrovamento, in modo da poter eseguire l’identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e la sterilizzazione.

I cani senza microchip saranno tenuti in isolamento nei box sanitari per un breve periodo di quarantena: poi verranno spostati nel vicino canile rifugio, dove soggiorneranno fino all’adozione.

La parte di canile sanitario sarà costituito da un edificio principale con uffici, spazi di servizio, sale visita e locali destinati al ricovero di cani e gatti in base alle patologie e un padiglione con box adibiti a uso sanitario per la degenza dei cani oggetto di trattamenti medici.

Ospedale veterinario

Il complesso sarà un vero e proprio ospedale veterinario: qui ci saranno sale visita e operatorie, ambulatori e ambienti di degenza. La struttura sarà costruita nel terreno attiguo al canile rifugio, in modo da raggruppare le due funzioni nello stesso luogo, garantendo così un miglioramento nella gestione del randagismo.