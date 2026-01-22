Case popolari senza ascensore da un mese e mezzo: ecco quando ripartirà

Nelle case popolari di via Maddalene 14 a Torino l'ascensore è fermo da quasi un mese e mezzo. Dal 12 dicembre scorso infatti le 16 famiglie che abitano nel complesso di Barriera di Milano sono costrette a salire a piedi le scale, portando su a braccia sacchetti ed altri pesi. A causare il fermo dell'impianto un danno irreparabile al motore/argano, che non è più riparabile.

"Anziani e disabili bloccati in casa"

Un disservizio grave, soprattutto perchè nello stabile abitano "anziani, persone con disabilità e nuclei famigliari con minori fragili" come ha spiegato la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli in un'interpellanza discussa oggi a Palazzo Lascaris. Persone che in molti casi da oltre un mese sono confinati in un alloggio, obbligati a non poter uscire in strada e svolgere le attività quotidiane, dalla spesa alla scuola.

Ecco quando ripartirà

A prolungare la sostituzione del pezzo rotto, i fermi produttivi legati alle festività natalizie. "Lo scorso 19 gennaio - ha spiegato nella sua risposta l'assessore regionali alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - sono iniziati i lavori di sostituzione". Un'intervento che terminerà entro il 30 gennaio.

Dopo la fine delle attività di ripristino, verrà fatta la verifica da parte degli enti incaricati che così potranno dare il via libera alla ripresa dell'ascensore.