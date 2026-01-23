A Cumiana si legge e si riflette su Primo Levi

Primo Levi è al centro dell’appuntamento che si terrà stasera, venerdì 23 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, alle 21, nella Sala Vaudagna del Palazzo Comunale di Cumiana. ‘Conoscere è necessario. Riflessioni e letture su Primo Lev’, promosso dall’Anpi cumianese, in collaborazione con la biblioteca comunale.

Il titolo dell’incontro non è stato scelto casualmente, ma richiama una delle affermazioni più note dell’autore torinese – “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” – orientando la riflessione sul valore della testimonianza, sull’importanza del ricordo e sulla funzione civile della memoria storica.

Ad intervenire sarà Roberta Mori, responsabile del settore ricerca e didattica del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, che analizzerà l’opera dello scrittore, il suo contesto storico e la sua rilevanza nel dibattito contemporaneo: “Mori terrà un’introduzione dedicata alla figura di Levi, considerato sia nella sua dimensione di scrittore sia in quella di testimone diretto della Shoah – introduce Giorgio Gianre dell’Anpi –. Abbiamo scelto di lavorare a partire dall’opera e dalla testimonianza di Primo Levi, presentata attraverso il contributo della professoressa, perché ci sembrava fondamentale fare riferimento a un testimone autorevole e ampiamente riconosciuto, una figura che ha dedicato l’intera vita a raccontare e a far comprendere quanto accaduto”.

L’incontro nasce dalla volontà di proporre un momento che non sia esclusivamente storico o letterario, ma che sappia offrire anche spunti di riflessione sul presente, “soprattutto alla luce del ritorno di fenomeni come i nazionalismi, i suprematismi e le nuove forme di fascismo – entra nel merito Gianre –. Vogliamo che questo momento rappresenti anche una testimonianza del presente, una presa di posizione chiara e un invito all’impegno civile nell’oggi”.

La serata sarà accompagnata da letture curate da lettori volontari, da un intervento musicale e dalla proiezione di filmati di repertorio. Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco.