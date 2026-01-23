 / Eventi

Al Cimitero Monumentale due eventi per il Giorno della Memoria

Appuntamento il 25 e 27 gennaio

Al cimitero Monumentale in occasione del Giorno della Memoria, un evento culturale domenica 25 gennaio con la storica dell’arte Federica Tammarazio con la collaborazione dell’ANPI a cura di AFC (la Società partecipata che gestisce  i cimiteri della Città) e  la cerimonia istituzionale della Città martedì 27 gennaio.

Domenica 25 gennaio alle ore 11“1946. Le parole di chi è tornato”  una camminata di circa due ore  che percorre alcune delle pagine nere della grande storia attraverso le voci e le storie delle persone che hanno subito il nazifascismo, le deportazioni, i lager, la Shoah. Ad accompagnare i partecipanti nei luoghi simbolo del cimitero, la storica dell’arte Federica Tammarazio dell’Associazione Pentesilea. L’iniziativa, realizzata  in collaborazione con l’ANPI Nicola Grosa, organizzata da AFC,  è ad ingresso libero con prenotazione (011 01155691 – arte-storia@cimiteritorino.it).

Martedì 27 Gennaio alle ore 9.30, si terrà la  cerimonia istituzionale presso il Campo della Gloria. Nell’ anniversario del giorno in cui avvenne la liberazione del Campo di Auschtwitz da parte dell’Armata Rossa nel 1945, la Città ricorda lo sterminio del popolo ebraico e i deportati nei campi nazisti con una commemorazione dei caduti che inizierà  presso il Campo della Gloria, tra i  cubi grigi in cui sono sepolti i partigiani e vi sono i cippi dei Deportati politici (Aned) e degli Internati militari (Anei), e si concluderà  presso la lapide all’esterno del cimitero israelitico con i nomi degli oltre 400 Ebrei torinesi mai più tornati (foto). Si consiglia di entrare dall’ingresso pedonale in corso Regio Parco 80.

comunicato stampa

