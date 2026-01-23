All'Università di Torino la prima giornata per la Prevenzione Veterinaria

Per la prima volta in Italia, il 25 gennaio 2026 si celebra la 1ª Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria, istituita dalla Legge 49/2025 con l’obiettivo di promuovere il ruolo strategico delle scienze veterinarie nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e dell’ambiente, secondo l’approccio integrato One Health.

La Giornata nasce per sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità scientifica sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare le malattie, garantire alimenti sicuri e affrontare le grandi sfide sanitarie contemporanee, che sempre più spesso coinvolgono uomini, animali ed ecosistemi in modo interconnesso.

In occasione di questa prima edizione, Torino ospiterà un evento scientifico di alto profilo dal titolo “Una sola salute: la ricerca sui tumori che unisce uomini e animali”, in programma domenica 25 gennaio dalle 9.00 alle 13.30 presso l’Aula Magna storica al primo piano del Palazzo del Rettorato (via Po 17, Torino).

Il programma prevede interventi di docenti, ricercatori e ricercatrici provenienti da importanti istituzioni accademiche e scientifiche italiane, con un approfondimento sul contributo dell’oncologia comparata alla prevenzione e alla cura delle patologie tumorali. Tra i temi affrontati: le analogie tra tumori nell’uomo e negli animali da compagnia, il ruolo dell’immunoterapia, lo sviluppo di vaccini innovativi e lo studio delle infezioni virali oncogene in una prospettiva condivisa tra medicina umana e veterinaria.

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali e proseguirà con gli interventi del prof. Nicola Baldini (Università di Bologna), della prof.ssa Emanuela Morello e della prof.ssa Federica Cavallo (Università di Torino), di ricercatori e veterinari dell’Università di Torino impegnati in progetti di frontiera, e della dott.ssa Elisabetta Razzuoli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per l’Oncologia Veterinaria e Comparata (CEROVEC).

Accanto al convegno, la Giornata sarà animata da numerose attività di Public Engagement, con banchetti tematici, laboratori, giochi educativi e installazioni divulgative, pensati per avvicinare cittadini di tutte le età ai temi della prevenzione, della ricerca e della salute condivisa.

Nel corso della giornata saranno inoltre allestite mostre fotografiche a cura del Dipartimento di Scienze Veterinarie, tra cui una selezione delle esposizioni “Paradisi piccoli e grandi - Uccelli”, “Rettili e Anfibi” e “100 foto per 100 anni”, quest’ultima realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso in occasione del suo centenario.

La 1ª Giornata Nazionale per la Prevenzione Veterinaria si propone così come un appuntamento annuale di riferimento per ribadire che la prevenzione passa anche – e sempre più – dal lavoro dei medici veterinari, dalla ricerca scientifica integrata e da una visione unitaria della salute.