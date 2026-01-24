Parco Rignon, riqualificazione a rilento: i cantieri si concluderanno ad aprile 2026 [FOTO]

Il restyling del parco Rignon procede, ma certo i cittadini dovranno ancora pazientare: i lavori, finanziati con fondi Pnrr, sono stati segnati sin da subito da ritardi che hanno suscitato lamentele tra i frequentatori dello spazio. Secondo il coordinatore all’Urbanistica della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, molte segnalazioni sono arrivate proprio per i ritardi nella consegna del parco rinnovato. E i cittadini, presenti, lo hanno fatto notare.

Problemi fin dall'inizio

I cantieri - come spiegato in commissione dagli architetti di Palazzo Civico -, hanno subito rallentamenti legati principalmente all’organizzazione. Affidati a un’impresa campana che gestisce anche i lavori al parco Tesoriera, avrebbe dovuto partire quasi in contemporanea ma il Parco Rignon ha visto l’avvio effettivo solo a luglio 2024, nonostante l’affidamento ad aprile.

L’intervento ha già portato diversi miglioramenti: riqualificazione della viabilità interna con pavimentazione in calcestre, piantumazione di circa trenta alberi lungo via Piscina, rifacimento del vialetto e dell’area giochi di corso Orbassano, oggi ancora cantierizzata. Sono stati creati nuovi punti di sosta, installati arredi urbani e realizzato un punto acqua vicino all’area cani. L’autunno scorso sono state seminate le nuove aree verdi, recintate per consentire la crescita del manto erboso.

Cosa manca

Rimangono alcuni interventi da completare, tra cui la colatura della pavimentazione nell’area giochi di corso Orbassano, la pavimentazione e i giochi dell’area lato via Filadelfia. Il tutto senza considerare che il termine di fine operazioni era previsto, inizialmente, a ottobre 2025. L’impresa ha poi richiesto una proroga di 120 giorni, ridotta a 60, con chiusura fissata a fine febbraio, ma le condizioni climatiche invernali hanno imposto una sospensione dei lavori fino al rialzo delle temperature. Attualmente, il cronoprogramma prevede il completamento del cantiere entro aprile 2026.