Smog, niente più semaforo rosso: torna la libera circolazione delle auto

Dopo il 'rosso' per i diesel fino all'Euro 5, secondo i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, da domani, sabato 24 gennaio e fino a lunedì 26 compreso, a Torino le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 con le sole norme strutturali di limitazione previste del semaforo antismog: la comunicazione è arrivata da Palazzo Civico.
venerdì 23 gennaio
giovedì 22 gennaio
