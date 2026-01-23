 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 23 gennaio 2026, 18:17

Smog, niente più semaforo rosso: torna la libera circolazione delle auto

Da domani, sabato 24 gennaio, fino a lunedì 26 in vigore solo le misure strutturali di limitazione del traffico

Dopo il 'rosso' per i diesel fino all'Euro 5, secondo i dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, da domani, sabato 24 gennaio e fino a lunedì 26 compreso, a Torino le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 con le sole norme strutturali di limitazione previste del semaforo antismog: la comunicazione è arrivata da Palazzo Civico.

