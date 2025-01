Altra mazzata sulla viabilità a Torino sud, chiude il controviale di corso Giambone [FOTO]

Non bastavano il sottopasso chiuso a metà e i lavori, a macchia di leopardo, dell'idropolitana. Da qualche ora i residenti dei quartieri Filadelfia, Nizza Millefonti e Lingotto hanno un nuovo problema con cui convivere: la chiusura del controviale di corso Giambone (in direzione della stazione).

Ennesimo cantiere

Il controviale sud di corso Giambone, tra via Oberdan e via Pio VII, è chiuso al traffico per lavori Smat. Istituito anche il divieto di sosta e di fermata, ambo i lati. Durante le operazioni verrà interrotto l'attraversamento pedonale in corso Giambone, all'incrocio con via Pio VII. Il transito pedonale verrà deviato su un apposito corridoio creato a lato della banchina alberata. Prevista anche la chiusura al transito veicolare in via Oberdan, nella sola direzione nord: da via Olivero a corso Giambone. E istituzione del senso unico di marcia in via Oberdan. I cantieri proseguiranno fino al primo agosto.

"Una follia chiudere anche il controviale di corso Giambone, in un momento in cui il sottopasso funziona a singhiozzo" così il consigliere della Lista Civica, Alessandro Lupi. Perplessità anche da parte del coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 8, Alberto Loi. "Purtroppo saranno mesi di grandi cambiamenti ma (anche) di grandi disagi per la viabilità". Considerando altri due mesi di lavori in corso Unione Sovietica lungo la linea 4 del Gtt.

Corso Moncalieri

In corso Moncalieri, invece, partiranno i lavori di stesura della fibra Fibercoop. Si tratta di 8 interventi che proseguiranno fino al 21 febbraio. Verrà istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati. Lavori Smat anche in corso Quintino Sella e piazza Toselli e proroga di tutti gli interventi previsti in corso Caduti sul Lavoro fino a luglio.