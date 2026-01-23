Le campionesse del volley in visita ai piccoli pazienti del Regina Margherita

E' stata una sorpresa speciale, a poche ore dalla Final Four di Coppa Italia, che assegnerà all'Inalpi Arena di Torino il primo trofeo del 2026 della pallavolo femminile. Quattro protagoniste del grande evento hanno messo a segno il punto più bello prima ancora di scendere in campo, una schiacciata vincente con un piccolo gesto di grande umanità.

Ekaterina Antropova, Stella Nervini, Carlotta Cambi e Sarah Fahr sono andate a far visita ai giovani pazienti del Regina Margherita. Una iniziativa realizzata in collaborazione con Fondazione Forma, che ha regalato momenti di spensieratezza ai piccoli guerrieri che lottano per la vita nell'ospedale torinese.

Le campionesse del volley hanno portato con loro gadget, giocattoli e magliette. Un momento molto toccante che le atlete hanno vissuto con grande trasporto, partecipazione e coinvolgimento, giocando con i bambini, leggendo libri con loro e animando l'ora passata insieme.

Da domani la parola passerà al campo, con protagoniste la Igor Gorgonzola Novara, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 e la Savino Del Bene Scandicci.