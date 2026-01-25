Campiglione Fenile avrà la sua area camper

Anche Campiglione Fenile investe sul turismo itinerante realizzando un’area sosta per i camper. Come accaduto per Rorà, infatti, anche al Comune di pianura è stato assegnato il contributo del Fondo unico nazionale per il turismo. Si tratta di 52.524,58 euro che serviranno a riqualificare un’area dismessa in centro paese, già acquisita dal Comune: “È un’area oggi poco utilizzata, collocata in un punto strategico del paese, a ridosso del polo scolastico, della pista ciclabile e delle attività commerciali. Una posizione che, se adeguatamente valorizzata, può rappresentare un elemento di connessione tra servizi, mobilità dolce e vita quotidiana del paese” commenta il sindaco, Luca Re.

Nel prato, che si trova in viale Europa, oltre agli stalli per i camper, verrà realizzata un’area picnic e posizionato un impianto di videosorveglianza.