Attualità | 25 gennaio 2026, 10:09

Campiglione Fenile avrà la sua area camper

È stato finanziato il progetto per riqualificare un’area poco utilizzata in viale Europa, vicino alle scuole, che il Comune ha recentemente acquisito

Il terreno su cui sorgerà l’area camper

Anche Campiglione Fenile investe sul turismo itinerante realizzando un’area sosta per i camper. Come accaduto per Rorà, infatti, anche al Comune di pianura è stato assegnato il contributo del Fondo unico nazionale per il turismo. Si tratta di 52.524,58 euro che serviranno a riqualificare un’area dismessa in centro paese, già acquisita dal Comune: “È un’area oggi poco utilizzata, collocata in un punto strategico del paese, a ridosso del polo scolastico, della pista ciclabile e delle attività commerciali. Una posizione che, se adeguatamente valorizzata, può rappresentare un elemento di connessione tra servizi, mobilità dolce e vita quotidiana del paese” commenta il sindaco, Luca Re.

Nel prato, che si trova in viale Europa, oltre agli stalli per i camper, verrà realizzata un’area picnic e posizionato un impianto di videosorveglianza.

Elisa Rollino

