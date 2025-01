Pinerolo piange la scomparsa di Vincenzo Amatulli

Amava strappare un sorriso e aveva portato la sua passione anche in televisione. Vincenzo Amatulli, 50 anni, di Pinerolo, è stato trovato senza vita, ieri, nella sua abitazione.

Nella vita aveva fatto l’operaio, ma aveva coltivato il suo amore per la comicità e il cabaret. Le sue imitazioni degli animali lo avevano portato nel 2011 a esibirsi a ‘La Corrida’ e nel 2013 a ‘Italia’s Got Talent’. Non appena si è diffusa la notizia, si sono moltiplicati gli attestati di affetto e dolore per la scomparsa di una persona che amava far sorridere gli altri.