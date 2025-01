Donna in attesa di pagare alla cassa: 40enne entra nel negozio e le ruba i soldi dalla mani

Per cercare di scappare, l'uomo ha spintonato un'amica della vittima intervenuta in soccorso

Ha sfilato 50 euro ad una donna in attesa di pagare alla cassa. I Carabinieri di San Salvario hanno arrestato un quarantenne centrafricano con l'accusa di rapina impropria.

Supermarket di via Nizza

Giovedì pomeriggio i militari sono intervenuti all’interno di un piccolo supermarket di via Nizza, a due passi dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova. L’uomo, dopo essere entrato nel punto vendita, si è avvicinato alla cassa: con un gesto fulmineo si è impossessato di una banconota da 50 euro che una donna teneva in mano in attesa di pagare la spesa.

L'inseguimento

Subito dopo lo straniero si è dato alla fuga, ma è stato prontamente inseguito da un’amica della vittima, intervenuta per bloccarlo. Nel tentativo di sottrarsi all’inseguimento, il quarantenne ha spintonato la donna e proseguito la sua corsa con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce.

Le immagini di videosorveglianza

I militari, già in servizio nelle vicinanze, hanno sentito le richieste di aiuto. Dopo aver raccolto una descrizione dettagliata dell’uomo dalle due donne, hanno avviato immediatamente le ricerche.

Il riconoscimento dell’uomo da parte delle due testimoni e le immagini di videosorveglianza presenti all’interno del supermarket, che hanno ripreso l’intera scena, hanno consentito l’arresto del malvivente. Il 40enne è stato portato in carcere.