Investito a San Salvario da un'auto mentre era in bici: così è morto il 19enne Davide Borgione

Il diciannovenne torinese Davide Borgione è morto dopo essere stato colpito d'auto, mentre si trovava in sella ad una bicicletta senza casco al rientro da una discoteca. A riportare la dinamica è l'Ansa Piemonte.

Il ragazzo incosciente è stato trovato all'alba in corso Marconi angolo via Nizza da un passante: è stato proprio quest'ultimo a lanciare l'allarme.

La dinamica

Il 19enne, rianimato a lungo dall'equipe medica dell'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Cto dove però è deceduto. La Polizia Municipale si è occupata di ricostruire la dinamica: inizialmente oltre all'investimento da parte di un pirata della strada, si era ipotizzato anche una caduta accidentale.

L'immagine della telecamera

Non ci sono testimoni ma l'auto è stata ripresa da una telecamera mentre, poco prima delle sei di ieri, passa, urta Borgione e se ne va. Dalla targa gli agenti sono risaliti al proprietario, che quindi potrà essere interrogato. Resta da accertare se il guidatore non si sia accorto dell'incidente oppure se sia fuggito intenzionalmente: