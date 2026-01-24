Decoro urbano: a Chieri è "caccia" alle auto abbandonate

Nelle ultime settimane 54 autovetture abbandonate sono state oggetto di intervento da parte del Comando della Polizia Locale di Chieri. Lo annuncia l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo. «Quando viene individuata o segnalata un’auto che si ritiene essere stata abbandonata, gli operatori della Polizia Locale procedono ai necessari accertamenti sui dati del proprietario, la copertura assicurativa, gli eventuali fermi amministrativi e si verifica se sul mezzo sia pendente una denuncia di furto. Delle 54 autovetture oggetto di intervento, 22 sono state rimosse dai proprietari dopo essere stati contattati dagli uffici comunali, 4 sono state rimosse dalla ditta incaricata, con la quale l’Amministrazione comunale ha un’apposita convenzione, e conferite nei centri di raccolta, mentre altre 10 saranno rimosse a breve; infine, su 18 veicoli sono in corso accertamenti. Gli interventi sono stati effettuati in aree centrali, in zona Maddalene e in località Pessione. Le auto abbandonate sono sostanzialmente dei “rifiuti urbani”, rimuoverle non è solo un’operazione estetica ma ha a che fare con la qualità degli spazi urbani, elimina possibili fonti di pericolo e restituisce ai cittadini stalli indebitamente occupati, in alcuni casi anche stalli blu».

Nei confronti dei proprietari sono state applicate le sanzioni previste (una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 1000 euro), oltre al rimborso delle spese di rimozione, così come previsto dal DM 460/99.

I cittadini che possono segnalare veicoli a motore in condizioni da far presumere lo stato di abbandono direttamente alla Polizia Locale o all’amministrazione comunale attraverso i canali istituzionali (scrivendo a protocollo@comune.chieri.to.it) e l’app Municipium.