Va in fiamme il tetto di una casa a Bricherasio in strada San Giovanni

Vigili del fuoco in azione ieri sera, venerdì 23 gennaio, in strada San Giovanni, nel Comune di Bricherasio: per cause da accertare, il tetto di una villetta indipendente è andato in fiamme. A lanciare l’allarme i vicini, che hanno visto il rogo alzarsi, mentre in casa, in quel momento, non c’era nessuno. Sul posto sono intervenute diverse squadre (Luserna San Giovanni, Pinerolo e Rivoli), che sono riuscite a domare l’incendio.
