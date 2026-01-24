 / Cronaca

Cronaca | 24 gennaio 2026, 10:08

Va in fiamme il tetto di una casa a Bricherasio in strada San Giovanni

Ieri sera l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione ieri sera, venerdì 23 gennaio, in strada San Giovanni, nel Comune di Bricherasio: per cause da accertare, il tetto di una villetta indipendente è andato in fiamme. A lanciare l’allarme i vicini, che hanno visto il rogo alzarsi, mentre in casa, in quel momento, non c’era nessuno. Sul posto sono intervenute diverse squadre (Luserna San Giovanni, Pinerolo e Rivoli), che sono riuscite a domare l’incendio.

Marco Bertello

