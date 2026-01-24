Tornano i venditori abusivi vicino al ponte Carpanini, Alessi (FdI): "Vergogna che continua da anni"

Tornano i venditori abusivi in lungo Dora Agrigento, nel tratto che va da corso Giulio Cesare al ponte Carpanini. A denunciare l'episodio la capogruppo di Fratelli d'Italia alla Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, che rincara: "Gli agenti della Polizia Municipale presenti al Balon non intervengono, perché sono in servizio per la manifestazione del Carnevale".
Strade e marciapiedi occupati
Espongono la merce su strade, marciapiedi, sulla pista ciclabile: arrivano ad appendere i vestiti anche alle recinzioni che delimitano i cantieri del Pnrr. Scarpe, giacche a vento, borse ed altri oggetti usati invadono le vie di Borgo Dora. "Quando continua a non esserci la volontà politica, tutto rimane come sempre. Una vergogna che continua da anni" conclude la meloniana, che insieme ai collegh iGiovannini e Caria presenterà l'ennesima interpellanza sul tema per avere chiarimenti.