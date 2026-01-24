Spaccata alla “Ginseng house”, i ladri si fanno largo con un cric e si portano via 400 euro

Spaccata nella notte all’erboristeria “Ginseng House” di via Arcivescovado 5 a Torino. Il colpo, secondo quanto raccontato dal titolare, è avvenuto intorno alle 4.30, quando ignoti hanno forzato l’ingresso dell’attività commerciale utilizzando un cric per sollevare la serranda fino a farla gonfiare, creando lo spazio sufficiente per il passaggio di una persona.

Furto da 400 euro e danni

Una volta aperto il varco, i delinquenti hanno poi spaccato la vetrina con un tombino, riuscendo a entrare all’interno del negozio. I malviventi hanno portato via la cassa, per un valore complessivo di circa 400 euro, per poi darsi alla fuga. Ad allarmare non è solo il furto, ma anche i danni alla vetrata e alle serrande. “Adesso penso che metterò anche un allarme collegato con le forze dell’ordine”, protesta il titolare Gino Ventura, presidente dell’associazione commercianti “Le contrade”.

Secondo quanto emerso, inoltre, una telecamera di videosorveglianza di un altro commerciante avrebbe ripreso tre persone sospette aggirarsi nella zona proprio in quell’orario. Sul posto, questa mattina, è prontamente intervenuta la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso. “Lunedì presenterò anche denuncia – continua Ventura –. L’area è molto trafficata, qui non è mai entrato nessuno ma non vorrei che questo genere di furti fosse in aumento”.