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Eventi | 14 marzo 2026, 13:08

Il paese dei balocchi trasloca in piazza Roma a Pinerolo

Il maltempo spinge il Carnevale al coperto

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

‘Nel paese dei balocchi’ si trasferisce dal centro storico a piazza Roma. Il maltempo spinge il Carnevale pinerolese al coperto, ma non lo annulla nuovamente, dopo il rinvio del primo marzo. Il ritrovo è domani, domenica 15 marzo, dalle 14,30, sotto la tettoia del mercato dei contadini. La festa coinvolgerà anche i portici di corso Torino, via Buniva e via Chiappero con un pomeriggio di spettacoli e animazioni con: La Parata Strampalata, Bandaradan, Circus sportica, i burattini di Gianluca di Matteo, Saschya Clown, giochi baloccosi e Pinocchio.

Redazione

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