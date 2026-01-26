 / Cronaca

Cronaca | 26 gennaio 2026, 08:50

Fanno saltare un bancomat con la tecnica della marmotta poi scappano: si cercano i responsabili

I fatti sono avvenuti a Cumiana in corso Vittorio Veneto allo sportello Unicredit. Indagano i carabinieri di Pinerolo

Fanno saltare un bancomat con la tecnica della marmotta poi scappano: si cercano i responsabili

Un boato ha svegliato i residenti di corso Vittorio Veneto a Cumiana, intorno alle 3.30 di questa notte, lunedì 26 gennaio: ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Unicredit usando la tecnica della "marmotta", ovvero l’utilizzo di esplosivo assemblato artigianalmente e inserito nello sportello per forzarne l’apertura.

L’assalto, però, è fallito. I malviventi, fuggiti subito dopo l’esplosione a bordo di un’auto scura, non sono riusciti ad asportare denaro. Nessuna persona è rimasta ferita, ma lo sportello ATM e parte della struttura hanno riportato danni significativi.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Pinerolo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium