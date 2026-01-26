In Iran 30mila persone morte nelle proteste, Torino ancora in piazza contro la dittatura [FOTO]

Torino scende in piazza di nuovo in solidarietà al popolo iraniano. Da settimane nel paese arabo migliaia di lavoratrici e lavoratori, ragazze e ragazzi, stanno manifestando contro il carovita, l’inflazione fuori controllo, la svalutazione della moneta e la corruzione.

30mila morti

Proteste represse nel sangue dal regime iraniano: si parla di 30mila persone uccise solo tra l'8 e 9 gennaio, nei primi giorni di mobilitazione. Migliaia poi i prigionieri politici arrestati. E così questa sera decine di persone si sono date appuntamento in piazza Castello.

Dal mondo politico - i consiglieri comunali e regionali di PD, AVS, SE, Torino Bellissima, DemoS, l'assessore comunale Jacopo Rosatelli e il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - sino ai sindacati (CGIL) e mondo associativo (Arci, Anpi, Acli),..

"Negata ogni possibilità di futuro"

E dal microfono sono state lette parole di condanna al regime iraniano, "che risponde alle proteste con uso illegale della forza, arresti di massa, torture e blackout informativi. Colpire chi manifesta pacificamente significa negare ogni possibilità di giustizia, dignità e futuro".

"Ribadiamo con chiarezza - hanno aggiunto - che la mobilitazione del popolo iraniano non può essere strumentalizzata. Nessun intervento militare o ingerenza esterna – da parte degli Stati Uniti, di Israele o di altre potenze – può portare libertà o democrazia".

Riprenda la diplomazia

La richiesta è che riprende l'iniziativa diplomatica, "fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela dei diritti umani. L’Europa deve scegliere la strada della pace, non quella dell’escalation militare: investire in armi e guerre significa sottrarre risorse alla giustizia sociale, ai diritti, alla cooperazione e alla sicurezza delle persone".

"Il futuro politico dell’Iran non può essere deciso né da potenze straniere né da nuovi uomini forti o da un ritorno a modelli autoritari del passato. È necessario un processo di autodeterminazione reale, che tenga conto della complessità del Paese, della sua natura multietnica e della pluralità delle forze sociali e politiche che oggi si oppongono alla dittatura" hanno concluso.