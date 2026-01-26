CINEMA - In sala Marty Supreme, il film della definitiva consacrazione di Timothée Chalamet

Marty Mauser è un venditore di scarpe con un'irrefrenabile ossessione per il tennis da tavolo, che si muove nella New York degli anni 50 fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un'esistenza rocambolesca per un personaggio carismatico, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario.

Finalmente è uscito nelle sale Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con protagonista la giovane stella del cinema americano Timothée Chalamet, che interpreta una campione di ping pong dopo aver interpretato Bob Dylan in A Complete Unknown.

Josh Safdie nelle fasi iniziali crea una struttura canonica dei film sportivi, per poi sovvertirla completamente e creare una struttura molto simile a quella di Prova a prendermi di Steven Spielberg, con uno stile che sembra uscito da una pellicola dei Coen e con dei momenti che sono davvero surreali e ironici. Quella di Safdie vuole essere una critica originale a un capitalismo che ormai è ritenuto fuori controllo e che domina anche il mondo dello sport.

Con il suo ruolo in Marty Supreme Timothée Chalamet arriva alla sua definitiva maturità attoriale in una parte che a quanto sembra lo porterà a vincere l'Oscar. Ma in Marty Supreme troviamo anche Gwyneth Paltrow, che dopo essersi presa un periodo sabbatico di sette anni dall'uscita di Avengers: Endgame, torna con un ruolo di primo piano in questo lungometraggio dove troviamo anche il regista Abel Ferrara nel ruolo di un terribile e spietato mafioso.

Marty Supreme ha ottenuto ben nove nomination agli Oscar che durante la visione del film si sono dimostrate tutte ampiamente meritate per un pellicola che è bensì commerciale, ma riesce anche ad essere assolutamente originale.

TITOLO: Marty Supreme

TITOLO ORIGINALE: Marty Supreme

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: USA

CASA DI DISTRIBUZIONE: I Wonder Pictures

GENERE: sportivo, commedia, drammatico

REGIA: Josh Safdie

CAST: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher, Spenser Granese, Philippe Petit, Luke Manley, John Catsimatidis, Tracy McGrady, Kemba Walker, Isaac Mizrahi, Naomi Fry, George Gervin, Ted Williams, Emory Cohen, David Mamet, Fred Hechinger, Levon Hawke, Hailey Gates, Géza Röhrig, Koto Kawaguchi, Penn Jillette, Larry "Ratso" Sloman, Ralph Colucci, Pico Iyer, Ronald Bronstein.

DURATA: 150 minuti