Il plastico ferroviario di via Sacchi apre in via straordinaria

Un nuovo capitolo per lo storico plastico ferroviario del “DLF” di via Sacchi, le cui basi furono poste nel 1958. Dopo i rinnovamenti del 1980 e del 1995 è in corso un'importante espansione strutturale e tecnologica.

L’ultimo fine settimana di gennaio sarà aperto al Pubblico che potrà ammirare l’avanzamento dei lavori di costruzione del tracciato aggiuntivo. Una volta terminato sarà possibile far circolare anche i treni in corrente continua come Lima, Rivarossi, Roco.

Gli appassionati che vorranno contribuire allo sviluppo con le loro abilità meccaniche, elettriche, artistiche, durante la visita potranno iscriversi all’Associazione del DLF per poi unirsi al gruppo di lavoro.

Il 31 gennaio e 1 febbraio l’ingresso in via Sacchi 65 A sarà gratuito e senza prenotazione con orario continuato dalle alle 18.

Per conoscere le condizioni, contattare la Segreteria DLF 011-3352452 oppure dlftorino@dlf.it