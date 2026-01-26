Carmine Velardo nuovo responsabile dei Moderati di Moncalieri e dell'area sud

In attesa che il centrodestra di Moncalieri sciolga le sue riserve e scelga il candidato sindaco da opporre a Lorenzo Mauro, l'erede designato di Paolo Montagna già a fine novembre indicato dalla coalizione di centrosinistra, la campagna elettorale registra una novità importante per quanto riguarda le forze minori, con uno sguardo che va oltre la prossima primavera.

Rafforzare l'area di centro

Il leader dei Moderati Mimmo Portas ha ufficializzato la nomina di Carmine Velardo a Responsabile del partito per i comuni di Moncalieri, Nichelino, Beinasco, La Loggia, Candiolo e None. La sua nomina segna l’avvio di un progetto politico ambizioso volto a consolidare una forza di centro radicata e organizzata nel territorio, in modo particolare nell'area sud di Torino. L’obiettivo dichiarato è quello di aggregare diverse realtà civiche e sociali sotto un’unica visione riformista e moderata. Il percorso non vedrà impegnati solo i Moderati, ma si svilupperà in sinergia con la Lista Civica "Velardo per Nichelino", altre forze politiche e liste civiche locali, esponenti della società civile, associazioni attive sul territorio.

"Una proposta per il territorio"

[Carmine Velardo]

"Questa nomina rappresenta un passo fondamentale per costruire una proposta politica solida e coerente nel nostro territorio. Il nostro obiettivo è dare voce a quell'area moderata e riformista che cerca risposte concrete, lavorando fianco a fianco con la società civile e le realtà associative", ha dichiarato Velardo. "Insieme alla lista civica che porta il mio nome e a tutti i partner di questo progetto, vogliamo essere il punto di riferimento per i cittadini di Moncalieri, Nichelino, Beinasco, La loggia, Candiolo e None".