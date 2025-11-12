Moncalieri, il Pd punta su Lorenzo Mauro per il dopo Montagna

In attesa che anche il centrodestra scopra le sue carte, il Pd a Moncalieri ha fatto la sua scelta: sarà Lorenzo Mauro il candidato sindaco per il voto amministrativo della primavera 2026.

Battuta la concorrenza di Guida e Di Crescenzo

Il portavoce di Paolo Montagna, l'attuale primo cittadino che dovrà lasciare dopo due mandati, ha vinto la concorrenza di Davide Guida e Silvia Di Crescenzo, due suoi fedelissimi del sindaco uscente, che sembravano i favoriti assieme all'assessora alla Cultura Antonella Parigi. La scelta invece è ricaduta sulla persona maggiormente vicina a Montagna, diventato più di un semplice portavoce in questi anni, una delle anime della candidatura a Capitale della Cultura 2028 della Città del Proclama.

Decisivo l'asse Montagna-Parigi

Proprio l'asse Montagna-Parigi è stato decisivo per convincere il Partito Democratico a puntare su Lorenzo Mauro, 37enne docente a contratto in Marketing Politico e Comunicazione Elettorale all’Università di Torino. Per ufficializzare la decisione manca solo il via libera del tavolo di centrosinistra "Moncalieri più di prima": nei prossimi giorni il candidato in pectore incontrerà la segreteria provinciale del Pd e la prossima settimana vedrà i vertici degli altri alleati della coalizione, chiamata a scegliere il nome. Difficile immaginare un ribaltone, entro la fine di novembre è attesa la fumata bianca.

A far propendere la scelta verso Mauro, anche la fine della 'guerra' tra Montagna e Laura Pompeo, l'ex assessore alla Cultura oggi Consigliera regionale dem, che fino a pochi mesi fa non aveva nascosto l'intenzione di correre per diventare sindaca di Moncalieri. La pace fatta tra i due, confermata anche dalla presenza e dall'intervento della Pompeo durante la presentazione ufficiale del dossier di candidatura di Moncalieri 2028, oltre alle numerose foto che hanno visto i due assieme negli ultimi tempi (compresa l'inaugurazione del Salone del Pane sabato scorso, ndr) hanno posto fine alle ruggini e alla rottura che si erano consumate nella primavera dello scorso anno.

Ora si aspetta la scelta del centrodestra

Laura Pompeo non ostile alla candidatura di Lorenzo Mauro apre ad una una scelta condivisa sul dopo Montagna per il centrosinistra. In attesa di capire cosa vorrà fare il M5S (e l'ipotesi di campo largo anche a Moncalieri) e chi la destra a Moncalieri designerà come suo competitor, in ballo un civico e un esponente di Fratelli d'Italia.