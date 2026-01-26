La richiesta della Sala Rossa: "Interventi urgenti nell’area del parco Sempione"

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione proposta da Antonio Ledda, con la quale si chiedono interventi di carattere sanitario nell’area delle piscine Sempione dove si stanno effettuando le prime azioni in vista della riqualificazione.

In particolare, si chiede alla Giunta di richiedere formalmente all’ASL di attivare un piano straordinario di intervento sanitario per l’area di Parco Sempione, che includa misure strutturate di riduzione del danno, unità mobili di assistenza, presenza stabile di personale sanitario e percorsi di presa in carico per le persone con dipendenze.

L’atto chiede che, in sinergia con Prefettura, Forze dell’Ordine, ASL e servizi sociali territoriali, un presidio integrato e continuativo dell’area, sia sotto il profilo sanitario sia della sicurezza urbana e di anticipare e pianificare le ricadute sociali della riqualificazione, predisponendo specifiche azioni di accompagnamento per le persone in condizione di marginalità, al fine di evitare dispersione e aggravamento della situazione.

Nello stesso tempo, la mozione chiede che venga garantito che gli interventi di riqualificazione del Parco, in particolare la prossima riqualificazione della piscina, si svolgano in condizioni di sicurezza per residenti, utenti e lavoratori, prevedendo misure adeguate per evitare il semplice travaso sul territorio delle persone oggi presenti nell’area e assicurando un monitoraggio costante.

Il progetto della nuova linea di metropolitana avanza e il Consiglio comunale invita la Giunta a valutare di inserire lungo il percorso della linea due totem o strumenti analoghi per diffondere la conoscenza del progetto e seguirne gli sviluppi.

L’iniziativa proposta dal consigliere Catizone (Lega), sottoscritta dalla consigliera Castiglione (M5S) ed emendata dal consigliere Ledda (Pd) invita l'esecutivo di Palazzo civico a garantire l’accessibilità di tali strumenti alle persone con disabilità coinvolgendo anche le scuole del territorio.