Politica | 26 gennaio 2026, 17:35

Problemi di inquinamento acustico nel sottopassaggio di corso Regina Margherita

La mozione presentata dal consigliere Simone Fissolo dei Moderati

Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati

Il sottopassaggio di corso Regina Margherita al di sotto di corso Principe Oddone genera inquinamento acustico, sottolinea la mozione del consigliere Simone Fissolo (Moderati) approvata all’unanimità dalla Sala Rossa oggi pomeriggio.

Le segnalazioni dei residenti di corso Regina Margherita sottolineano quanto evidenziato dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’esposizione al rumore del traffico è associata a una serie di effetti sulla salute tra cui: disturbi del sonno - malattie cardiovascolari - disturbi metabolici - disturbi psicologici - danno cognitivo - disturbi dell’udito.

L’atto invita la Giunta a individuare finanziamenti per realizzare interventi tecnici e urbanistici per contenere il fenomeno per contenere e prevenire l’inquinamento acustico: barriere fonoassorbenti, barriere acustiche all’ingresso/uscita, pavimentazioni antivibranti e silenzianti, sistemi di moderazione della velocità.

