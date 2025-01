Quattro continenti seduti a tavola: con Best Eathnic Torino 2025 alla scoperta dei migliori ristoranti e shop etnici

La guida ha selezionato il meglio sulla piazza: 50 ristoranti, 12 botteghe, 6 pasticcerie e sale da the che rappresentano le cucine di Europa, Asia, Americhe e Africa. Trentuno paesi che, nel piccolo, ci permetteno di fare il giro del mondo a tavola. Ognuno dei locali sarà facilmente individuabile grazie alla vetrofania che esporrà il logo in vetrina con il QrCode per scaricarla gratuitamente su smartphone, tablet, pc e portatile.

La presentazione della guida questa mattina a Palazzo Madama è soltanto il primo passo di un percorso che porterà alla costituzione di un circuito cittadino di locali che propongono le “cucine dal mondo”: “ Abbiamo già presentato – racconta il presidente Banchieri – un progetto in questo senso alla Camera di Commercio. Negli ultimi due anni si è verificato un significativo aumento delle aperture in questo settore ".

Dal punto di vista pratico, come ha chiarito il presidente di Fiepet-Confesercenti Fulvio Griffa , questo circuito permetterà di mettere in rete tutte le attività del settore, creando iniziative comuni fra i locali. I ristoranti avranno anche maggiore visibilità, attraverso campagne di informazione e promozione.

“Avere uno strumento come il circuito – aggiunge Castellani – può rappresentare un salto di qualità, sia per chi è in attività, sia per coloro che inizieranno: speriamo che la prossima edizione della guida possa farci completare il giro del mondo con l’inserimento dell’Oceania“.