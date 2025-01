Nichelino onora il Giorno della Memoria con dieci nuovi alberi nel Giardino dei Giusti: uno intitolato a Gino Strada

Il Giorno della Memoria ha visto la presenza di un nutritissimo gruppo di studenti delle scuole superiori della Città, cui il sindaco Giampiero Tolardo , nel suo intervento, ha sottolineato il valore storico di questa ricorrenza. " Deve essere un momento di riflessione anche sull'attualità, pensando ai morti e alle atrocità del Medio Oriente, con tantissimi bambini vittime, senza dimenticare il conflitto in Ucraina. Oggi dominano le politiche aggressive, quelle che considerano un diverso come un nemico. La riflessione deve essere quotidiana, non solo il 27 gennaio: guai a far vincere i pregiudizi, se vogliamo costruire una società migliore, che riconosce i diversi e le minoranze. Dalle azioni quotidiane si passa per cambiare il mondo in meglio. Bene che siate così in tanti" , ha concluso il sindaco.

L'assessore Azzolina, presente assieme al presidente del Consiglio comunale Raffaele Riontino, ha ricordato poi come sia importante è che "non siano solo parole vuote quel 'mai più' che si dice ogni anno ed invece l'umanità fanno i conti con nuove morti e tragedie. Auschwitz è successo 80 anni fa, che è ieri nella memoria storica, anche se oggi ci appare lontano". Poi cita Primo Levi e il rischio che possa risuccedere, "l'annientamento dell'uomo sull'uomo che ancora si registra in troppe parti del pianeta. Ma la luce dopo le tenebre siete voi - dice Azzolina riferendosi ai giovani - basta odio e discriminazione che tornano d'attualità anche in regimi democratici", con riferimento agli Stati Uniti di Trump.

"Avete l'esempio dei giusti e delle giuste, che hanno scelto a costo della vita a dire no. Ecco perché in certi momenti è giusto dire no per accendere la luce di fronte al rischio di buio in cui sta sprofondando una parte del mondo", ha concluso. Quindi l'associazione Spostiamo Mari e Monti ha introdotto la cerimonia di piantumazione, con alcune letture che ricordano i casi di quei giusti che pagarono un prezzo per le loro azioni.

Da Yusra a Gino Strada, i dieci nuovi Giusti