A Torino domani screening gratuiti al cuore: ecco tutte le informazioni

Martedì 27 gennaio arriva a Torino “Il tuo cuore nelle tue mani”, una campagna itinerante di prevenzione cardio-cerebrovascolare promossa da Daiichi Sankyo Italia, che prevede una giornata di screening gratuiti in Piazza Solferino (9:00–16:30). L’iniziativa è promossa da Daiichi Sankyo in collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC), il patrocinio del Comune di Torino e di A.L.I.Ce. Italia ODV, Cittadinanzattiva, Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore (Conacuore ODV), FAND Associazione Italiana Diabetici ODV, Feder-A.I.P.A. e Fondazione Italiana per il Cuore - ETS (FIPC).

Le malattie cardio-cerebrovascolari (CVD) restano la prima causa di mortalità nel mondo. “Il tuo cuore nelle tue mani” nasce per incoraggiare ogni cittadino a prendersi cura della propria salute cardiovascolare — informandosi, sottoponendosi a controlli di base e adottando comportamenti di prevenzione. La campagna intende ridurre il ritardo nella richiesta di assistenza, migliorare la conoscenza dei sintomi (anche nelle loro differenze tra i sessi) e favorire l’adesione ai percorsi terapeutici e di follow-up.

La campagna segue la pubblicazione del Policy Act “Salute cardiovascolare: un impegno comune per migliorare la prevenzione e l’aderenza terapeutica”, realizzato grazie alla collaborazione di Daiichi Sankyo Italia e redatto da un gruppo di lavoro misto composto da istituzioni, esperti sanitari, società scientifiche, associazioni civiche, fondazioni e organizzazioni di pazienti.

Solo nel 2021 le malattie del sistema circolatorio hanno causato oltre 217.000 decessi in Italia (pari al 30,8% del totale), confermandosi la prima causa di morte nel Paese2. La scarsa aderenza terapeutica grava sul Servizio Sanitario Nazionale per circa 2 miliardi di euro l’anno: migliorandola anche solo del 15% potrebbe ridurre significativamente il rischio di infarto, ictus e mortalità cardiovascolare, con un risparmio potenziale di oltre 300 milioni di euro l’anno3.

Durante la giornata sarà possibile effettuare gratuitamente i seguenti controlli:

Elettrocardiogramma (ECG)

Controllo della pressione arteriosa

Profilo lipidico

Controllo della glicemia

Misurazione della circonferenza vita

Operatori sanitari e volontari saranno presenti per fornire consulenze, materiale informativo semplificato e indicazioni su come rivolgersi ai servizi sanitari territoriali.

La campagna non si limita ai controlli ma intende anche sensibilizzare sull’importanza dell’aderenza terapeutica e della comunicazione medico-paziente.