Semafori più accessibili: nuovi percorsi per ipovedenti tra i corsi Vercelli e Giulio

Attraversamenti più sicuri e città più accessibile per chi ha disabilità visive. Sono partiti nei giorni scorsi alcuni interventi di adeguamento semaforico e pedonale nella zona nord di Torino, con l’installazione di percorsi tattili pensati per facilitare l’orientamento di non vedenti e ipovedenti.

I lavori riguardano in particolare i semafori all’incrocio tra via Reiss Romoli e corso Vercelli, oltre a quelli tra corso Giulio Cesare e via Oxilia. In questi punti è prevista la collocazione delle cosiddette pianelle Loges, superfici podotattili progettate per aiutare le persone con disabilità visiva a orientarsi durante l’attraversamento.

Interventi sono iniziati anche in via Oxilia, all’angolo con via Scotellaro, nei pressi della fermata dell’autobus, dove il sistema verrà installato per migliorare la sicurezza nell’accesso ai mezzi pubblici e negli attraversamenti della zona.

Le pianelle Loges - acronimo di Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza - sono dispositivi sviluppati in Italia e utilizzati per segnalare percorsi, ostacoli o pericoli attraverso rilievi percepibili sotto i piedi o con il bastone bianco. Le superfici possono presentare bolli o linee in rilievo, capaci di comunicare informazioni precise a chi ha difficoltà visive.

L’obiettivo degli interventi è rendere gli attraversamenti più accessibili e garantire maggiore autonomia alle persone non vedenti e ipovedenti negli spostamenti quotidiani, soprattutto nei punti di maggiore passaggio pedonale.