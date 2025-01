Auto in malasosta davanti alla scuola: ecco senso unico, dossi e zona 30

Nuove panchine, aiuole verdi, alberelli, marciapiedi più ampi e pavimentazione drenante: queste le caratteristiche delle scuole torinesi che stanno diventando sempre più "car free" , un progetto che sta prendendo piede in città. L'obiettivo è creare zone scolastiche più sicure, verdi e vivibili, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. Negli ultimi quattro anni, sono stati avviati ben 56 progetti in questo ambito.

Il caso via Flecchia

Alcuni di questi sono già in fase di realizzazione, mentre altri sono prossimi all'avvio. E’ il caso della piccola via Flecchia, collocata in zona Lingotto tra via Invernizio e via Passo Buole, dove è stata realizzata una nuova zona 30 davanti alla scuola. Oltre a dossi e apposita segnaletica orizzontale e verticale. La via è stata trasformata a senso unico verso via Passo Buole per mettere la parola fine ai fenomeni di imbottigliamento che si creavano davanti all’ingresso del plesso scolastico.

Sicurezza

“Con le auto ferme - spiega il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi -, si creavano grossi problemi di traffico ma anche di sicurezza, causa via vai dei bambini e dei genitori”. Quello di via Flecchia sarà solo uno dei tanti interventi che il centro civico porterà avanti su tutta la zona di corso Caio Plinio. E’ infatti prevista la posa di altri dissuasori di velocità tra la rotonda Maroncelli e via Passo Buole.