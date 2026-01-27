Asproflor, i Comuni fioriti hanno una nuova "squadra": il presidente è Sergio Ferraro, nominato il consiglio direttivo

Asproflor – Comuni Fioriti guarda al futuro con il rilancio del progetto Comuni Fioriti – Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita e col rinnovo del proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026–2029, deliberato dall’Assemblea dei soci riunitasi il 29 dicembre 2025. Un passaggio fondamentale che consolida la visione dell’associazione e rafforza il suo ruolo di riferimento nazionale nella valorizzazione del verde pubblico come leva di sviluppo territoriale, turistico e sociale.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Asproflor – Comuni Fioriti risulta così composto:

Presidente: Sergio Ferraro

Vice Presidenti: Davide Comba, Fabio Brignone

Segretario: Graziella Tara

Tesoriere: Luca Zanellati

Consiglieri: Franco Colombano, Massimo Demagistris, Giovanni Bertone

Il rinnovo della governance si inserisce in una fase di forte rilancio delle attività associative, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più concreti e qualificanti ai Comuni, alle imprese florovivaistiche, ai professionisti del verde e agli operatori del settore.

Il rilancio della rete Comuni Fioriti e gli itinerari verdi

Al centro del nuovo mandato direttivo vi è il rilancio della rete Comuni Fioriti, intesa non solo come riconoscimento, ma come progetto territoriale integrato.

Asproflor promuoverà la creazione di itinerari verdi e floreali, capaci di collegare parchi, giardini, viali, borghi e centri storici, rendendo attrattivi Comuni grandi e piccoli, anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali.

Percorsi pensati per raccontare l’identità dei territori attraverso fioriture, piante autoctone, paesaggio e qualità urbana.

Innovazione digitale: la partnership con Tabui

In questa prospettiva si inserisce anche la partnership con Tabui, applicazione digitale che entrerà in piena operatività nel 2026 e consentirà di offrire mappe interattive, contenuti geolocalizzati e indicazioni in realtà aumentata.

Grazie a Tabui, cittadini e visitatori potranno esplorare i Comuni Fioriti seguendo itinerari verdi e floreali, scoprendo curiosità botaniche, informazioni turistiche e punti di interesse in modo innovativo e immersivo