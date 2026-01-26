Cancelli chiusi di notte, stop al bivacco serale nei giardini archeologici

Dalle 19 alle 7 del mattino i cancelli dei giardini delle Porte Palatine resteranno chiusi. Una misura adottata dal Comune per tutelare il decoro e la fruibilità di uno dei siti archeologici più delicati e simbolici della città, ormai preda delle occupazioni dei senzatetto.

La decisione è stata confermata in Consiglio comunale durante la seduta di lunedì 26 gennaio 2026, nel corso della discussione di due interpellanze dedicate allo stato di degrado e all’utilizzo improprio dell’area: una presentata dal consigliere della Lega, Giuseppe Catizone, e l’altra dal capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo.

"Fornito molti aiuti"

"Come Città - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, con una relazione condivisa con gli assessori Rosatelli e Foglietta -, abbiamo spinto il sostegno sociale al limite delle disponibilità alloggiative. Senza nuovi fondi statali rischiamo oggettivamente di non riuscire a individuare ulteriori soluzioni".

Porcedda ha illustrato il lavoro dell’équipe di strada, che ogni giorno opera con servizi sociali, Amiat e Polizia Locale. "Gli interventi mattutini e serali hanno consentito di contattare circa 50 persone e di accoglierne 20 nei dormitori cittadini, che hanno scelto di accettare l’aiuto". Ma - ha aggiunto l'assessore -, "se esistono fondi regionali disponibili, sarebbe più utile investirli nel potenziamento delle strutture di accoglienza e negli operatori sanitari di strada, da affiancare all’équipe già attiva".

Chiusura serale

Impossibile, secondo l’assessore, garantire un presidio fisso, ma la chiusura dei cancelli rappresenta una prima risposta concreta: "Da sabato sera abbiamo attivato la chiusura notturna dei giardini dalle 19 alle 7, con il supporto iniziale della Polizia Locale".

Per il consigliere Fissolo, che ha accolto favorevolmente la chiusura notturna, l’area verde Secondo Pia è "strategica per la sua posizione centralissima, all’interno del Parco Archeologico delle Torri Palatine". Nel tempo "la vicinanza ai portici ha trasformato il giardino stesso in luogo di bivacco e deposito di beni per persone senza fissa dimora, con effetti evidenti sul decoro".

"Le politiche messe in campo non hanno dato frutti, spendiamo soldi con risultati effimeri - ha invece dichiarato Catizone -. Capiamo le criticità e non sindachiamo sulle motivazioni che portano determinati soggetti a vivere per strada, ma nel momento in cui rifiutano di essere aiutati o essere reintrodotti ad una vita normale servono soluzioni definitive. Non possiamo tollerare che si rifiutino i dormitori perché non si può introdurre alcool".