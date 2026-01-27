 / Cultura e spettacoli

27 gennaio 2026

Blanco corre sulla neve della Vaccera: è uscito il videoclip girato sul colle

“Una buona occasione di promozione del territorio” commenta il sindaco Gino Giordan

Blanco nel suo video girato alla Vaccera

Blanco che corre angosciato sulla neve della Vaccera e che si volta a guardare il panorama speciale sulle montagne che si può godere da lì. È uscito oggi il nuovo videoclip del cantautore italiano girato mercoledì 14 gennaio sul colle tra Angrogna e Pramollo. ‘Anche a vent’anni si muore’ è il singolo a cui sono dedicate le riprese, una canzone sulla crescita e sulle paure e rinunce che comporta.

“È una buona occasione di promozione del territorio e il risultato della collaborazione con Film Commission Piemonte. Sono soddisfatto perché il colle è riconoscibile in alcuni dei suoi punti più tipici e per il panorama speciale che si vede da lassù” commenta il sindaco di Angrogna, Gino Giordan, dopo aver visto il video. Sindaco che è citato tra i vari ringraziamenti sotto la pubblicazione su Youtube.

Elisa Rollino

