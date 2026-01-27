Blanco corre sulla neve della Vaccera: è uscito il videoclip girato sul colle

Blanco che corre angosciato sulla neve della Vaccera e che si volta a guardare il panorama speciale sulle montagne che si può godere da lì. È uscito oggi il nuovo videoclip del cantautore italiano girato mercoledì 14 gennaio sul colle tra Angrogna e Pramollo. ‘Anche a vent’anni si muore’ è il singolo a cui sono dedicate le riprese, una canzone sulla crescita e sulle paure e rinunce che comporta.

“È una buona occasione di promozione del territorio e il risultato della collaborazione con Film Commission Piemonte. Sono soddisfatto perché il colle è riconoscibile in alcuni dei suoi punti più tipici e per il panorama speciale che si vede da lassù” commenta il sindaco di Angrogna, Gino Giordan, dopo aver visto il video. Sindaco che è citato tra i vari ringraziamenti sotto la pubblicazione su Youtube.