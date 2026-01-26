Tigri d’inchiostro, alla libreria “Il Ponte sulla Dora” la presentazione del nuovo libro di Marco Vallarino

Tigri d’inchiostro ruggiranno giovedì 29 gennaio alle 18.30 a Torino alla libreria Il Ponte sulla Dora. Il ritrovo letterario di via Pisa 46 ospiterà la presentazione del nuovo libro di Marco Vallarino, condotta dallo scrittore Orso Tosco, vincitore del Premio Scerbanenco 2024.

Pubblicata da Oligo Editore e prefata da Luca Crovi, Tigri d’inchiostro è la raccolta di racconti ruggenti che riunisce trenta brevi storie tinte di noir, scritte dall’autore ligure in oltre vent’anni di carriera per giornali, riviste, antologie di narrativa sociale.

Dedicate a fatti di cronaca e a ricorrenze particolari, le Tigri di Vallarino sono storie senza scampo, pronte a ruggire in faccia a lettrici e lettori. In ogni racconto, l’autore si è divertito a cercare l’imprevisto capace di mandare all’aria il piano più meticoloso, e l’ineluttabile, la forza soverchiante alla quale è impossibile opporsi. “Se una cosa può andare male, facciamola andare peggio!” esordisce Vallarino nell’introduzione al volume, che in copertina reca una tenebrosa ceramica dell’artista ravennate Luca Freschi.

L’avvento dell’euro, gli attacchi terroristici all’antrace, l’introduzione del divieto di fumo nei locali, gli scandali arbitrali, il caldo estivo, gli esami venduti all’università, il degrado delle periferie, la vita dei senzatetto, le violenze di strada, gli abusi del patriarcato sono alcune delle notizie che Vallarino ha trasformato in opere di fiction. Il risultato è un circo nerissimo che mette in guardia dai pericoli che ci sono fuori dalle pagine dei libri.

Sono però tigri che ruggiscono col sorriso. Per Vallarino, più che sconvolgere è importante sorprendere, divertire con quelle che Crovi definisce “piccole storie di atrocità quotidiana che oscillano fra la cronaca nera e la fantasia”.

Questo mese Tigri d’inchiostro è entrato nella Wonder Parade di Wonderland. La trasmissione di Rai 4 dedicata a libri, fumetti, film, videogiochi ha così presentato il libro di Vallarino: “Tra cronaca e finzione, con uno stile secco e uno sguardo che non fa sconti, l’autore compone un allucinante catalogo di delitti calati nella quotidianità, spesso gratuiti, sempre inevitabili. La lezione delle short stories di Giorgio Scerbanenco rivive in Tigri d’inchiostro”.