Torino Film Festival, ufficiali le date dell'edizione 2026

Il 44° TFF si svolgerà a Torino dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 ed è stata confermata l’inaugurazione nella splendida ed elegante cornice del Teatro Regio.

Annunciati anche i 24 titoli dell’omaggio a Marilyn Monroe: accanto ai film da lei interpretati, la retrospettiva include anche altri sguardi. Da un lato il documentario più prezioso dedicatole: Love, Marilyn, che restituisce per frammenti la sua voce interiore; dall’altro l’omaggio alto e perturbante che Pier Paolo Pasolini le riserva in La rabbia, dove Marilyn diventa segno ultimo di una modernità ferita. A questi si aggiungono anche quattro film in cui attrici di primissimo piano, premiate o candidate all’Oscar, hanno interpretato Marilyn più come figura da interrogare che superstar impossibile da replicare.

“La retrospettiva dedicata a Marilyn invita il pubblico a incontrare uno dei miti più riconoscibili, amati e fraintesi della storia del cinema – racconta Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival -. Un volto che appartiene all’immaginario collettivo quanto nessun altro, ma che qui viene restituito nella sua essenza: la sostanza cinematografica dei grandi classici della sua carriera, film che non hanno soltanto fatto epoca, ma che continuano a parlare al presente per precisione formale, modernità dello sguardo e forza interpretativa.

I titoli selezionati – continua Base - mettono la presenza della diva in relazione con alcuni dei più grandi registi di sempre: John Huston, Howard Hawks, Billy Wilder, Otto Preminger, Joseph L. Mankiewicz, Fritz Lang, Henry Hathaway, George Cukor, Laurence Olivier. In questo dialogo serrato tra regia e interpretazione emerge una figura tutt’altro che accessoria: Marilyn come luogo di tensione tra controllo formale e fragilità, tra leggenda e verità emotiva, tra attrice e mito. Marilyn Monroe - conclude Base - non è soltanto una stella del passato: è una presenza che continua a riflettersi sugli schermi e negli sguardi. Rivederla oggi significa riscoprire perché il cinema, quando incontra un volto come il suo, smette di essere intrattenimento e diventa memoria condivisa”.

Il 6 marzo 2026 apre la call per partecipare al festival e sarà possibile applicare fino al 6 settembre. Tutte le info saranno disponibili sul sito www.torinofilmfest.org

I TITOLI DELLA RETROSPETTIVA MARILYN MONROE

Ladies of the Chorus (Orchidea bionda) - 1948 - Phil Carlson

The Asphalt Jungle (Giungla d’asfalto) - 1950 - John Huston

All About Eve (Eva contro Eva) - 1950 - Joseph L- Mankiewicz

Love Nest (Le memorie di un Don Giovanni) - 1951 - Joseph M. Newman

Monkey Business (Il magnifico scherzo) - 1952 - Howard Hawks

Don’t Bother to Knock (La tua bocca brucia) - 1952 - Roy Ward Baker

Clash by Night (La confessione della signora Doyle) – 1952 – Fritz Lang

Gentlemen Prefer Blondes (Gli uomini preferiscono le bionde) - 1953 - Howard Hawks

Niagara - 1953 - Henry Hathaway

How to Marry a Millionaire (Come sposare un milionario) - 1953 - Jean Negulesco

River of No Return (La magnifica preda) - 1954 - Otto Preminger

There’s No Business Like Show Business (Follie dell’anno) - 1954 - Walter Lang

The Seven Year Itch (Quando la moglie è in vacanza) - 1955 - Billy Wilder

Bus Stop (Fermata d’autobus) - 1956 - Joshua Logan

The Prince and the Showgirl (Il principe e la ballerina) - 1957 - Laurence Olivier

Some Like It Hot (A qualcuno piace caldo) - 1959 - Billy Wilder

Let’s Make Love (Facciamo l’amore) - 1960 - George Cukor

The Misfits (Gli spostati) - 1961 - John Huston

La Rabbia - documentario - 1963 - Pier Paolo Pasolini, Giovanni Guareschi

Insignificance (La signora in bianco) - 1985 - Nicolas Roeg

Norma Jean & Marilyn - 1996 - Tim Fywell

My Week with Marilyn (Marilyn) - 2011 - Simone Curtis

Love, Marilyn (I diari segreti) - documentario - 2012 - Liz Garbus

Blonde - 2022 - Andrew Dominik