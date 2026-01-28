Aurora, cani detenuti in un camper: “Condizioni incompatibili con il loro benessere”

Lndc Animal Protection rende noto di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini in merito alla presenza di alcuni cani detenuti da settimane all’interno di un camper parcheggiato in via Denza, nel quartiere Aurora, in condizioni che apparirebbero gravemente incompatibili con il loro benessere.

Secondo quanto segnalato, si tratterebbe di cani di piccola taglia che, a partire dal 4 dicembre, sarebbero confinati all’interno del veicolo con finestrini chiusi, senza adeguata custodia e in una situazione di evidente disagio. Diversi residenti hanno riferito di abbai continui e stati di forte agitazione, elementi che farebbero presumere una condizione di stress prolungato.

Alcune segnalazioni indicano inoltre che gli animali potrebbero essere destinati alla vendita illegale, anche su mezzi pubblici, per poche decine di euro. La vicenda sembrerebbe collegata a precedenti interventi delle autorità, che nelle scorse settimane avevano portato al rinvenimento di undici cani, tra adulti microchippati e cuccioli privi di identificazione, in un contesto riconducibile a un’attività di allevamento e commercio illecito di animali.

Nonostante la situazione risulti nota alle autorità competenti, ad oggi non risulterebbero adottati provvedimenti risolutivi, e i cani continuerebbero a trovarsi in una condizione di grave pericolo per la loro salute psicofisica.

"Tramite il nostro ufficio legale abbiamo quindi richiesto un intervento urgente per verificare le reali condizioni di detenzione e di salute degli animali e per valutare l'adozione dei provvedimenti necessari alla loro tutela, compreso l'eventuale sequestro. Abbiamo quindi dato la nostra disponibilità ad accogliere i cani, garantendone la custodia e un percorso di recupero finalizzato all'adozione", afferma Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection.












