"Una città per le persone": con un questionario Moncalieri lancia il piano per l'inclusione e la parità di genere

Moncalieri apre una nuova via e, primo Comune del Torinese, ha deciso di avviare il progetto per la realizzazione del Piano di Azione per l’inclusione e la parità di genere: l'intento è quello di definire politiche e azioni integrate per promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale sul proprio territorio.

Montagna e Parigi: "Aprire una nuova via"

Riconoscendo l’importanza del coinvolgimento del territorio nel processo di decisione pubblica e nella creazione di un ambiente in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata, il Comune ha così annunciato l’avvio di un sondaggio-questionario rivolto alla cittadinanza, per raccogliere suggerimenti riguardo a tematiche cruciali al fine di promuovere una società più equa e inclusiva.

Le risposte saranno trattate in modo anonimo e riservato, per garantire la massima sicurezza e confidenzialità. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per sviluppare strategie concrete e azioni mirate, contribuendo a garantire pari opportunità e migliorare la vita della comunità.

"Lanciamo il questionario per affrontare meglio e in modo sistemico il problema: è la prima volta che una città del Torinese adotta una buona pratica come questa", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna, augurandosi che Moncalieri possa aprire una strada nuova che altri seguiranno.

Il questionario e il caso di Synergie Italia

L'impegno delle associazioni per contrastare la violenza di genere viene sottolineata durante l'incontro, dopo le parole pronunciate dall'assessore alle Pari opportunità Antonella Parigi, con un focus sulla prevenzione da portare avanti attraverso le scuole. Poi viene citato il caso di Synergie Italia, che ha ricevuto il premio quale 'Impresa amica delle donne', per l'impegno a contrastare e prevenire molestie e violenze sui luoghi di lavoro, combattendo quella che viene definita come una 'emergenza silenziosa' quale è la discriminazione nei confronti delle donne.