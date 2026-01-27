 / Cronaca

27 gennaio 2026

A Torino tracciate due svastiche sui manifesti del Giorno della Memoria

L'atto vandalico davanti al Cimitero Monumentale. Italia Viva Torino: "L'odio copre la storia"

A Torino tracciate due svastiche, con vernice spray rossa, sui manifesti del Comune di Torino, dedicati al Giorno della Memoria. Uno sfregio che ha un significato ancora più grave, considerando che i simboli sono stati tracciati sui cartelloni per la giornata in ricordo delle vittime dell'Olocausto.  

L'atto vandalico è stato fatto davanti al Cimitero Monumentale, dove questa mattina erano in corso le celebrazioni per il 27 gennaio. "Un orrore" commentano da Italia Viva Torino, per poi aggiungere: "L'odio che copre la storia. Chi nega che l'antisemitismo sia in aumento sta spianando la strada agli errori del passato. Indignarsi non basta, serve non dimenticare mai".

Ad intervenire anche la capogruppo regionale del Pd Gianna Pentenero: "Il pensiero nazifascista che ha portato alla Shoah non ci ha abbandonato e non possiamo abbandonare la guardia".

"Siamo indignati, ma non del tutto stupiti - sottolineano da AVS Alice Ravinale, capogruppo in consiglio regionale, Sara Diena, capogruppo in consiglio comunale ed Emanuele Busconi, consigliere comunale - Il clima di odio e lo sdoganamento più o meno esplicito del fascismo, anche da parte delle più alte cariche istituzionali, insieme alla legittimazione di chi tenta di riscrivere la storia, portano a questo. Noi continueremo a non abbassare la guardia e a contrastare l'antisemitismo".

 A Torino aumenta l'antisemitismo, Segre: "Clima avvelenato in scuole ed università, ebrei nascondono identità" - 27-01-26 12:38

